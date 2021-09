23.09.2021 ( vor 1 Tag )



Dass Johnny Depp beim Filmfest in San Sebastián für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, stößt auch auf Kritik. Der Schauspieler, dem Gewalttaten in seiner Ehe mit Amber Heard vorgeworfen werden, wehrt sich nun gegen die sogenannte "Cancel Culture", die aus dem Ruder gelaufen sei. Dass Johnny Depp beim Filmfest in San Sebastián für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, stößt auch auf Kritik. Der Schauspieler, dem Gewalttaten in seiner Ehe mit Amber Heard vorgeworfen werden, wehrt sich nun gegen die sogenannte "Cancel Culture", die aus dem Ruder gelaufen sei. 👓 Vollständige Meldung