Murks in der Wahlkabine: Dann ist die Stimme ungültig

Die halbe Welt träumt von dem Privileg, frei wählen zu dürfen. In Deutschland ist das Usus. Dennoch hat da gar nicht jeder Lust drauf. Was bedauerlich ist. Andere wollen zwar, versemmeln aber die Stimmabgabe. Was tragisch, aber vermeidbar ist.