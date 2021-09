Gerade war er noch im Dienst der Krone unterwegs, ein treuer Vasall wird er aber nicht bleiben. Craig kehrt an den Broadway zurück und spielt Macbeth.

Daniel Craig kehrt an den Broadway zurück Es gibt ein Leben nach dem Agenten 007. Schauspieler Daniel Craig spielt demnächst am Broadway in New York den "Macbeth".

Augsburger Allgemeine vor 2 Stunden - Vermischtes Berliner Morgenpost Auch berichtet bei • ZEIT Online