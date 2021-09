30.09.2021 ( vor 1 Stunde )



Stürmisches Wetter sind die Menschen an der Kieler Förde gewohnt, doch jetzt hat in der Stadt ein Tornado gewütet. Mehrere Menschen wurden ins Wasser gespült – und teils schwer verletzt. Menschen werden durch die Luft geschleudert und ins Wasser gerissen: Bei einem Tornado sind am frühen Mittwochabe 👓 Vollständige Meldung