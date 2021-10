Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 5 Tagen



GNTM-Star Lucy Hellenbrecht: DARUM ist mit Freund Nikita Schluss 01:21 GNTM-Star Lucy Hellenbrecht war erst kürzlich noch überglücklich mit ihrem Freund Nikita und machte die Beziehung auch auf Instagram offiziell. Doch jetzt ist offenbar schon wieder Schluss. Mehr darüber verrieten sowohl sie als auch ihr Ex via Instagram. Die Details gibt’s im Video.