Jens Schlüter Lemminge? 🤔 Am Tag des Facebook-Ausfalls. Telegram verzeichnet Rekord-Zuwachs. https://t.co/MlTnTquzEp #telegram… https://t.co/uPelG9uYuz vor 37 Minuten Cityreport24 Am Tag des Facebook-Ausfalls: Telegram verzeichnet Rekord-Zuwachs https://t.co/wMDSChde8o https://t.co/r18qwKTG8e vor 6 Stunden Schoresch Davoodi RT @ntvde: Am Tag des Facebook-Ausfalls: Telegram verzeichnet Rekord-Zuwachs https://t.co/D1OqSpI0io vor 7 Stunden ntv Nachrichten Am Tag des Facebook-Ausfalls: Telegram verzeichnet Rekord-Zuwachs https://t.co/D1OqSpI0io vor 7 Stunden