06.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Frances Haugen erhebt schwere Vorwürfe gegen Facebook. Das Unternehmen stelle Gewinne vor das Wohl der Menschen und fache die Wut in der Gesellschaft an. Konzernchef Frances Haugen erhebt schwere Vorwürfe gegen Facebook. Das Unternehmen stelle Gewinne vor das Wohl der Menschen und fache die Wut in der Gesellschaft an. Konzernchef Zuckerberg hat sich nun dazu geäußert. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat die Vorwürfe seiner ehemaligen Mitarbeiterin Frances Haugen m 👓 Vollständige Meldung