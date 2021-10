09.10.2021 ( vor 6 Stunden )

Tel Aviv (dpa) - Vor dem Abschiedsbesuch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Israel schaut das Land laut einer Wissenschaftlerin mit Unsicherheit auf das Ende ihrer Regierungszeit. "Sie hat sich immer an die Seite von Juden in Deutschland, in Israel und auf der ganzen Welt gestellt", sagt Adi Kanto