09.10.2021 ( vor 19 Stunden )



Lewis Hamilton setzt in Istanbul ein Lewis Hamilton setzt in Istanbul ein Statement . Er gewinnt das Qualifying und startet als Elfter. Valtteri Bottas erbt die Pole. Max Verstappen reicht nicht an Mercedes ran. Mick Schumacher jubelt über Q2. Der Haas-Pilot startet von P14, Vettel scheitert früh. 👓 Vollständige Meldung