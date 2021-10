12.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Kunming (dpa) - China verspricht 1, 5 Milliarden Yuan, umgerechnet 200 Millionen Euro, für den Artenschutz in ärmeren Ländern. In einer Rede auf der Weltnaturschutzkonferenz (Cop15) kündigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag die Schaffung eines Fonds mit diesem chinesischen Finanzb 👓 Vollständige Meldung