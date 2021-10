Dziennik Berliński RT @focusonline: +++ Fünf Tote nach Pfeil-und-Bogen-Angriff in Norwegen: Täter war polizeibekannt - Hinweise auf Radikalisierung des Schütz… vor 10 Stunden UNCAS®️✌️ RT @focusonline: +++ Fünf Tote nach Pfeil-und-Bogen-Angriff in Norwegen: Täter war polizeibekannt - Hinweise auf Radikalisierung des Schütz… vor 13 Stunden granatenkeks2000 RT @focusonline: +++ Fünf Tote nach Pfeil-und-Bogen-Angriff in Norwegen: Täter war polizeibekannt - Hinweise auf Radikalisierung des Schütz… vor 15 Stunden Gnutiez https://t.co/82P3rikpXc berlinerzeitung hat eine Headline geändert. Norwegen: Bogenschütze tötet fünf Menschen –… https://t.co/gaVkJ33zXZ vor 19 Stunden news.de PanoramaZehn Jahre nach den Breivik-Anschlägen werden in einer norwegischen Kleinstadt Menschen angegriffen. Fünf s… https://t.co/KKiRLfFH7Z vor 19 Stunden Mateo Mathaus Bluttat in Norwegen: Fünf Tote nahe Oslo: Täter war polizeibekannt - Hinweise auf Radikalisierung… https://t.co/V7eb2U64Tz vor 20 Stunden