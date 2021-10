14.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach dem Koreakrieg lockt Pjöngjang mit falschen Versprechungen viele in Japan lebende Nordkoreaner zurück in die Heimat. Einigen gelingt nach der Übersiedlung die Flucht aus dem Unrechtsstaat. Sie sprechen von "staatlichen Entführungen" und fordern von Machthaber Kim Jong Un Entschädigung. 👓 Vollständige Meldung