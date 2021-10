15.10.2021 ( vor 5 Tagen )



Eine Frau in Bayern kommt mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wenig später ist sie tot. In ihrer Wohnung findet die Polizei danach die Leiche ihres 83-jährigen Vaters. Die Ermittler vermuten ein Gewaltverbrechen und nehmen den Lebensgefährten der Frau vorläufig fest. Eine Frau in Bayern kommt mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wenig später ist sie tot. In ihrer Wohnung findet die Polizei danach die Leiche ihres 83-jährigen Vaters. Die Ermittler vermuten ein Gewaltverbrechen und nehmen den Lebensgefährten der Frau vorläufig fest. 👓 Vollständige Meldung