18.10.2021 ( vor 1 Stunde )

Die ÖVP steht – mit dem Aufbrechen der Inseratenaffäre und dem Rücktritt von Sebastian Kurz als Kanzler – in der „schwersten Krise ihrer Parteigeschichte“: Das konstatierte der Politikwissenschaftler und ÖVP-Kenner Fritz Plasser in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ am Sonntag. Der frühere ÖVP-Minister und EU-Kommissar Franz Fischler sieht keinen Weg zurück für Kurz. Das „System Kurz“ sei „so inakzeptabel“.