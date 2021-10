21.10.2021 ( vor 6 Stunden )



Der erste kräftige Herbststurm hat Deutschland erreicht: In weiten Teilen Deutschlands toben starke Winde. Zahlreiche Einsatzkräfte rücken aus. Alle Informationen im Newsblog. Das Sturmtief "Ignatz" fegt seit Donnerstagmorgen mit kräftigen Böen, Gewittern und Regen über Deutschland. Der deutsche We Der erste kräftige Herbststurm hat Deutschland erreicht: In weiten Teilen Deutschlands toben starke Winde. Zahlreiche Einsatzkräfte rücken aus. Alle Informationen im Newsblog. Das Sturmtief "Ignatz" fegt seit Donnerstagmorgen mit kräftigen Böen, Gewittern und Regen über Deutschland. Der deutsche We 👓 Vollständige Meldung