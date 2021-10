29.10.2021 ( vor 18 Stunden )



Felix Götze verletzt sich innerhalb kurzer Zeit zwei Kopfverletzungen zu, nun zieht der Fußballprofi Konsequenzen - und wird künftig mit Helm spielen. So will der Bruder von Weltmeister Mario Götze schnell wieder aufs Feld zurückkehren.