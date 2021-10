Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut deutlich gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter...

Corona-Pandemie: RKI registriert 21.543 Neuinfektionen - Inzidenz bei 145,1 Die Sieben-Tage-Inzidenz, die vor einer Woche noch bei 100,0 lag, steigt weiter an. Es werden 90 neue Todesfälle verzeichnet.

Berliner Morgenpost vor 5 Stunden - Top