Beate Kurth RT @DLFNachrichten: Die Mitteleuropäische #Sommerzeit hat in der Nacht geendet. Bis zum 27. März des kommenden Jahres gilt nun wieder die… vor 4 Stunden Winni RT @DLFNachrichten: Die Mitteleuropäische #Sommerzeit hat in der Nacht geendet. Bis zum 27. März des kommenden Jahres gilt nun wieder die… vor 4 Stunden Deutschlandfunk RT @DLFNachrichten: Die Mitteleuropäische #Sommerzeit hat in der Nacht geendet. Bis zum 27. März des kommenden Jahres gilt nun wieder die… vor 4 Stunden edu self Uhren zeigen wieder Normalzeit: Zeitumstellung verlief reibungslos https://t.co/2J3OFHM7Y7 vor 5 Stunden Cityreport24 Uhren zeigen wieder Normalzeit: Zeitumstellung verlief reibungslos https://t.co/9ABBIRXHZU https://t.co/Y8RVmWwYG8 vor 5 Stunden Sanne Erikson RT @DLFNachrichten: Die Mitteleuropäische #Sommerzeit hat in der Nacht geendet. Bis zum 27. März des kommenden Jahres gilt nun wieder die… vor 10 Stunden