01.11.2021 ( vor 12 Stunden )



Berlin (dpa) - Der seit etwa zweieinhalb Wochen anhaltende Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in Deutschland setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Berlin (dpa) - Der seit etwa zweieinhalb Wochen anhaltende Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in Deutschland setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 154, 8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 149, 4 gelege 👓 Vollständige Meldung