Tragische Szenen in Tragische Szenen in Argentinien : Bei einem Drittligaspiel fallen Schüsse. Fans, Akteure und Schiedsrichter rennen um ihr Leben. Der Trainer der Auswärtsmannschaft, Mauricio Romero, hat bei seiner Flucht nicht so viel Glück. Er wird von einer Kugel getroffen und muss ins Krankenhaus. 👓 Vollständige Meldung