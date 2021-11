01.11.2021 ( vor 3 Tagen )



Eine frühere Angestellte aus der IT-Abteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft soll Dienstgeheimnisse an den Verschwörungstheoretiker Eine frühere Angestellte aus der IT-Abteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft soll Dienstgeheimnisse an den Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann weitergegeben zu haben. In einem Interview äußert sich der 40-Jährige zu den Berichten und einem möglichen Prozess gegen ihn in Deutschland. 👓 Vollständige Meldung