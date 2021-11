03.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Am Samstag präsentiert Am Samstag präsentiert Thomas Gottschalk eine Sonderausgabe von "Wetten, dass..?". Dann dürfen wir erstmals live und in Farbe einen Blick auf Helene Fischers Babybauch werfen. Doch schon jetzt gibt es Fotos von einer anderen, bereits aufgezeichneten TV-Show mit der Sängerin. Wirklich eine runde Sache! 👓 Vollständige Meldung