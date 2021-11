04.11.2021 ( vor 4 Stunden )

Die bundesweite Inzidenz liegt nun bei 154, 5. Das Robert Koch-Institut meldete 33.949 Neuinfektionen . Es gab 194 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem