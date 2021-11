05.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Der heimische Tourismus sieht sich für die kommende Wintersaison gut gerüstet, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Freitag nach einem Treffen der Tourismusreferenten in Salzburg. Die überwiegende Mehrheit der Gäste sei bereits geimpft, so Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP), die Buchungslage für den Winter sei sehr gut. „Es wird eine Wintersaison geben“, hieß es unisono. 👓 Vollständige Meldung