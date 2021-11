05.11.2021 ( vor 2 Stunden )



Allzu lange dauert es nicht mehr, bis Liliana Matthäus ihr erstes Kind zur Welt bringen wird. Schließlich ist die Ex des früheren Fußball-Nationalspielers Lothar Matthäus bereits im sechsten Monat schwanger. Und das sieht man auch, wie das Ergebnis eines Foto-Shootings der 33-Jährigen in der Türkei beweist. Allzu lange dauert es nicht mehr, bis Liliana Matthäus ihr erstes Kind zur Welt bringen wird. Schließlich ist die Ex des früheren Fußball-Nationalspielers Lothar Matthäus bereits im sechsten Monat schwanger. Und das sieht man auch, wie das Ergebnis eines Foto-Shootings der 33-Jährigen in der Türkei beweist. 👓 Vollständige Meldung