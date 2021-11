06.11.2021 ( vor 3 Stunden )

Mit 9.943 CoV- Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat der nationale Krisenstab am Samstag in Österreich ein neues Allzeithoch seit Ausbruch der Pandemie gemeldet. Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 – damals hatte man 9.586 Infektionen verzeichnet – wurde damit deutlich übertroffen. Ab Montag treten in ganz Österreich schärfere Maßnahmen in Kraft. Am Arbeitsplatz gilt weiter die 3-G-Regel, zu vielen anderen Bereichen haben Ungeimpfte dann keinen Zutritt mehr.