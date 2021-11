07.11.2021 ( vor 5 Stunden )

Seubersdorf (dpa) - Nach der blutigen Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind die Hintergründe der Tat weiterhin völlig unklar. Weitere Auskünfte wollen Polizei und Staatsanwaltschaft aber am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Neumarkt in der Oberpfalz geben. In dem Zug waren am Samstagvormittag