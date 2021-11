DB RT @dpa: An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten weiter zu https://… vor 8 Stunden Sven Gösmann RT @dpa: An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten weiter zu https://… vor 9 Stunden dpa An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten wei… https://t.co/MZtSOS8by9 vor 9 Stunden JuBee RT @TRTDeutsch: Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich zu. EU-Kommissionschefin von der Leyen fordert zusätzliche Sa… vor 12 Stunden Gabriel Patron RT @TRTDeutsch: Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich zu. EU-Kommissionschefin von der Leyen fordert zusätzliche Sa… vor 12 Stunden Besiktas RT @TRTDeutsch: Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich zu. EU-Kommissionschefin von der Leyen fordert zusätzliche Sa… vor 12 Stunden