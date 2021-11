09.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Am vergangenen Freitag kommen bei einem Festival in Texas acht Menschen bei einer Massenpanik ums Leben. Das Unglück geschieht beim Auftritt von Rapper Am vergangenen Freitag kommen bei einem Festival in Texas acht Menschen bei einer Massenpanik ums Leben. Das Unglück geschieht beim Auftritt von Rapper Travis Scott . Der möchte nun den betroffenen Familien finanziell unter die Arme greifen. Auch um psychosoziale Betreuung kümmert er sich. 👓 Vollständige Meldung