1918, 1938, 1989: Wie gedenken an den 9. November? 01:38 Der 9. November ist der Tag der Pogrome 1938, am 9. November 1918 wurde die Republik ausgerufen und 1989 fiel die Mauer. Es sei ein Tag, der wie kaum ein anderer Auskunft gebe "über unser Land", so Steinmeier.