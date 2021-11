09.11.2021 ( vor 9 Stunden )



Messenger-Dienste wie Whatsapp und Telegram sind in Äthiopien seit Montagabend gesperrt, der UN-Sicherheitsrat beobachtet den sich ausweitenden Bürgerkrieg in dem Land mit größter Sorge. Großbritannien fordert seine Bürger dazu auf, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. So weit geht die deutsche Regierung noch nicht.