Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 2 Stunden



Comeback von „TV Total“: DAS sind die ersten Reaktionen 01:14 Die einst so beliebte ProSieben-Show „TV Total“ feierte am Mittwochabend (10. November 2021) ihr großes Comeback im deutschen Fernsehen. Zwar war Stefan Raab als Moderator nicht dabei, aber sein Nachfolger Sebastian Pufpaff führte durch die Show und auf Twitter gab es erste Reaktionen zu der...