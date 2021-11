11.11.2021 ( vor 18 Stunden )



Köln (dpa) - Trotz großen Zulaufs ist die Lage in den Karneval -Hotspots in Köln nach Angaben der Stadt unter Kontrolle . Dies gelte auch für die abgesperrte Feierzone in der Zülpicher Straße, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Stadt. Polizeipräsident Uwe Jacob sagte, dieser Bereich sei mittlerweile 👓 Vollständige Meldung