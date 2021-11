11.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Linz (dpa) - Als erstes Bundesland in Österreich will Oberösterreich ab Montag einen regionalen Linz (dpa) - Als erstes Bundesland in Österreich will Oberösterreich ab Montag einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte einführen. Das kündigte Ministerpräsident Thomas Stelzer (ÖVP) an. "Die Situation ist dramatisch, daher ziehen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes vor und planen ab Mon 👓 Vollständige Meldung