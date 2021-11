11.11.2021 ( vor 2 Stunden )



Wenn das ein Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele ist, könnte es für viele Athletinnen und Athleten noch unangenehm werden. Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger wird vor einem Wettkampf in China in Isolation gesperrt, obwohl sie nicht betroffen gewesen wäre. Die Behandlung passt ihr so gar nicht. Wenn das ein Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele ist, könnte es für viele Athletinnen und Athleten noch unangenehm werden. Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger wird vor einem Wettkampf in China in Isolation gesperrt, obwohl sie nicht betroffen gewesen wäre. Die Behandlung passt ihr so gar nicht. 👓 Vollständige Meldung