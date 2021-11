12.11.2021 ( vor 5 Stunden )



Ein flappsiger Spruch macht ihn über die Branche hinaus bekannt. Doch jahrelang saß Himar Kopper in zentralen Positionen deutscher Großunternehmen. So führte er die Deutsche Bank und kontrollierte Daimler. Nun starb er nach kurzer Krankheit Ein flappsiger Spruch macht ihn über die Branche hinaus bekannt. Doch jahrelang saß Himar Kopper in zentralen Positionen deutscher Großunternehmen. So führte er die Deutsche Bank und kontrollierte Daimler. Nun starb er nach kurzer Krankheit 👓 Vollständige Meldung