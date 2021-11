13.11.2021 ( vor 3 Stunden )

In der Nacht auf Montag soll österreichweit ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft treten. Das geht aus dem der APA vorliegenden Entwurf für die fünfte Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung hervor. Neben der Ausweitung der am Freitag bereits für Salzburg und Oberösterreich beschlossenen Maßnahme sieht die Verordnung laut Medienberichten weitere Verschärfungen – darunter etwa eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen für alle – vor.