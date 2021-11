Vor wenigen Wochen schafft Glen de Vries es sicher ins All und wieder zurück. Knapp einen Monat später verunglückt der Unternehmer im Norden von New Jersey...

Weltraumtourist Glen de Vries stirbt bei Flugzeugabsturz Ein Kleinflugzeug ist mit dem 49-Jährigen an Bord knapp hundert Kilometer westlich von New York abgestürzt. Erst vor einem Monat war Glen de Vries ins All...

DiePresse.com vor 23 Stunden - Oesterreich