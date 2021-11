14.11.2021 ( vor 1 Woche )



Der Irrtum in der Überschrift ist meiner Schlechtsichtigkeit geschuldet, es soll heißen "Infopflicht für Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz" und es geht darum, wer jetzt wen im Springer-Verlag lieben darf oder nicht. Häh, Liebe verboten? Der Irrtum in der Überschrift ist meiner Schlechtsichtigkeit geschuldet, es soll heißen "Infopflicht für Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz" und es geht darum, wer jetzt wen im Springer-Verlag lieben darf oder nicht. Häh, Liebe verboten?