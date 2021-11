Lebensfreude64 RT @Buchkolumne: "Österreich geht wegen der Coronakrise erneut in einen Lockdown und wird im Februar eine Impfpflicht einführen." Ich bit… vor 8 Stunden Klaus Calidann RT @Buchkolumne: "Österreich geht wegen der Coronakrise erneut in einen Lockdown und wird im Februar eine Impfpflicht einführen." Ich bit… vor 14 Stunden Zeitfeld RT @derspiegel: Ab Montag geht Österreich in den Lockdown. »Das schmerzt enorm«, sagte Bundeskanzler Schallenberg, doch weil es zu viele Un… vor 17 Stunden Michaela RT @campact: ++ Eil: #Lockdown in Österreich ++ Noch habt ihr die Wahl, @spdde @Die_Gruenen @fdp: Jetzt das öffentliche Leben kontrolliert… vor 19 Stunden K.W. RT @SPIEGEL_24: Corona-Pandemie: Österreich beschließt Lockdown und Impfpflicht https://t.co/BhkzNkTWj9 https://t.co/zhFcOZbwAx vor 19 Stunden K.W. RT @derspiegel: Ab Montag geht Österreich in den Lockdown. »Das schmerzt enorm«, sagte Bundeskanzler Schallenberg, doch weil es zu viele Un… vor 20 Stunden