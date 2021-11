15.11.2021 ( vor 1 Woche )



Seit Mitternacht gilt in Österreich ein Seit Mitternacht gilt in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Wer nicht geimpft oder in den vergangenen 180 Tagen genesen ist, darf nur noch aus zwingenden Gründen sein Zuhause verlassen. In den wichtigsten Wochen kurz vor Weihnachten ist das für den Handel eine schwere Belastung. 👓 Vollständige Meldung