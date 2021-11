15.11.2021 ( vor 21 Stunden )

Ein feucht-fröhlicher Auftritt der anderen Sorte: Die Sängerin einer Rockband hat in das Gesicht eines Fans uriniert – auf offener Bühne und während des Auftritts. Die extravagante Aktion – im Video. Ein Fan der Band Brass Against hat einen besonders speziellen Abend mit der Band Brass Against verle