Nach Raketentest im All: Moskau: Sicherheit der ISS-Crew ist "Hauptpriorität" Washington wirft Russland vor: Mit einem Anti-Satelliten-Raketentest habe das Land die ISS und die sieben Astronauten an Bord in Gefahr gebracht. In einer...

n-tv.de vor 9 Stunden - Welt Auch berichtet bei • t-online.de