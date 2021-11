Der Impfstoff von Novavax könnte bald als erster Totimpfstoff gegen Corona in der EU zugelassen werden. Das ist zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen bekannt.

Brusgi (dpa) - Belarus hat einen ersten Corona-Fall in der Migranten-Notunterkunft nahe der polnischen Grenze gemeldet. In der zum Schlaflager umfunktionierten...

Nach drei Pflichtspielniederlagen am Stück will Trainer Robert Klauß mit dem 1. FC Nürnberg gegen den SV Sandhausen wieder einen Sieg einfahren. Der...

Erster Totimpfstoff in der EU: Novavax beantragt Zulassung für Vakzin Der erste Totimpfstoff könnte bald in der EU verfügbar sein. Die Arzneimittelbehörde EMA prüft das Corona-Vakzin von Novavax. Sollte der traditionell...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt