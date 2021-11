18.11.2021 ( vor 6 Tagen )



Die 3G-Regel soll künftig nicht nur am Arbeitsplatz gelten, sondern auch in Bus und Bahn. Auch wenn der Die 3G-Regel soll künftig nicht nur am Arbeitsplatz gelten, sondern auch in Bus und Bahn. Auch wenn der Bundesrat die Maßnahme morgen absegnet, haben die Länder schon ihre Bedenken geäußert: Mehr als Stichproben-Kontrollen sind nicht drin, meinen auch die Verkehrsminister. 👓 Vollständige Meldung