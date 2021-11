Italien und das große Zittern - England kurz vor dem Ziel Ein Spieltag steht noch aus - und in zwei Gruppen gibt es am Montag Entscheidungen. England muss nur noch den letzten Schritt gehen, während das Fernduell...

kicker vor 6 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Und in letzter Minute fängt China das Taktieren an China steht für ein Drittel der globalen CO2-Emissionen. Ohne Peking, das ist klar, wird der Klimagipfel nicht erfolgreich zu Ende gehen. Bislang sah es in...

Welt Online vor 1 Woche - Top