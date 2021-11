19.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Eile scheint nicht geboten: Bis 2033 müssen in Deutschland alte Führerscheine in den EU- Eile scheint nicht geboten: Bis 2033 müssen in Deutschland alte Führerscheine in den EU- Führerschein umgetauscht werden. Weil gestaffelte Fristen gelten, wird es für ältere Inhaber aber bereits knapp. 👓 Vollständige Meldung