19.11.2021 ( vor 7 Stunden )



Steine fliegen auf polnische Grenzbeamte, Wasserwerfer und Tränengas werden gegen Flüchtlinge eingesetzt. Die Lage an der EU-Außengrenze bleibt angespannt, Polen berichtet von Grenzdurchbrüchen. Polnische Grenzschützer haben 45 weitere Migranten an der Grenze zu Belarus festgenommen.