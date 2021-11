19.11.2021 ( vor 13 Stunden )



Köln (dpa) - Nach einer Bedrohungslage in einer Kölner Kita hat sich am Abend ein Mann der Polizei gestellt. Nach Angaben eines Polizeisprechers verließ er mit erhobenen Händen das Gebäude und wurde widerstandslos festgenommen. Zuvor hatten Verhandlungsspezialisten mit dem Unbekannte gesprochen und