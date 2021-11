Böller und Randale: Corona-Wut entlädt sich bei Demo in Brüssel – im Video

22.11.2021 ( vor 2 Tagen )



In Europa fanden am Wochenende Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen statt. In Brüssel arteten die Proteste in Gewalt aus – über der Stadt hingen die Rauchschwaden, wie Aufnahmen zeigen. Neue Maßnahmen gegen das Coronavirus lassen die Gegner der Verordnungen erneut lauter werden: In ganz E In Europa fanden am Wochenende Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen statt. In Brüssel arteten die Proteste in Gewalt aus – über der Stadt hingen die Rauchschwaden, wie Aufnahmen zeigen. Neue Maßnahmen gegen das Coronavirus lassen die Gegner der Verordnungen erneut lauter werden: In ganz E 👓 Vollständige Meldung